Japonia anunţă un buget record pentru apărare Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse.



Aceste previziuni pentru aparare figureaza in bugetul national de 912 miliarde de dolari pentru anul fiscal ce incepe in aprilie 2019, aprobat de cabinetul prim-ministrului Shinzo Abe.



Guvernul a decis sa cheltuiasca 5.260 miliarde de yeni (47 miliarde de dolari) pentru aparare, al cincilea record consecutiv,

Sursa articol: agerpres.ro

