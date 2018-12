Stiri pe aceeasi tema

- Japonia va interzice agențiilor guvernamentale sa cumpere echipamente telecom de la companiile chineze ZTE și Huawei, scrie Reuters care citeaza presa nipona. SUA, Australia și Noua Zeelanda se numara printre țarile care nu mai cumpara de la aceste companii chineze care ar putea pune in pericol siguranța…

- O noua tensiune apare in relația SUA-China. Chiar in timpul convorbirii de la Buenos Aires dintre președinții celor doua țari, pe aeroportul din Vancouver(Canada) a fost reținuta ,sambata, Meng Wanzhou,...

- Anul trecut, Portugalia a obtinut cifre record in acest sector cu 24,1 milioane de turisti, iar anul acesta se indreapta spre “o crestere de 12 %”, a declarat responsabila Turismului, Ana Mendes Godinho. In 2017, volumul de facturare in sectorul turistic, care presupune 10 % din…

- Alina Mates Ochis, director de marketing al producatorului roman de miere Apidava din judetul Alba, spune ca 50% din businessul de aproape 11 milioane de euro al companiei vine de la export, compania livrand pe pietele externe in special miere vrac. Mierea din Romania a ajuns pe piete precum Japonia,…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo,...

- Pasta World Championship by Barilla ce s-a desfașurat la Milano intre 24 și 25 octombrie a fost caștigat de o femeie. 17 concurenți au incercat sa obțina titlul de Master of Pasta, insa acesta a fost obținut de reprezentanta Statelor Unite, Carolina Diaz. Intr-o locație istorica, la Pelota, in unul…