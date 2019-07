Japonia a reluat în mod oficial vânătoarea de balene în scopuri comerciale, după o pauză de 31 de ani Japonia a reluat in mod oficial vanatoarea de balene in scopuri comerciale, dupa o pauza de 31 de ani, avand in plan capturarea a 227 de exemplare in 2019, a informat guvernul nipon, citat de dpa si AFP.



Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula Hokkaido), dupa o ceremonie in care mai multi oficiali locali au revendicat legitimitatea acestea traditii - la o zi dupa ce Japonia a parasit oficial Comisia internationala privind vanatoarea de balene (IWC), a informat Agentia de pescuit a tarii.



