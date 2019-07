Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a reluat in mod oficial vanatoarea de balene in scopuri comerciale, dupa o pauza de 31 de ani, avand in plan capturarea a 227 de exemplare in 2019, a informat guvernul nipon, citat de dpa si AFP preluate de Agerpres. Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula…

- In Spania, Guvernul planuiește sa vina cu un nou sistem de calcul al orelor de munca. O propunere este ca toate pauzele pe care le face un angajat in afara biroului sa se calculeze și sa se scada din salariu. Intra aici pauza de masa, dar și cele pentru cafea și țigara. Masura ar veni... View Article

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.