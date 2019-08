Stiri pe aceeasi tema

- Yoshihide Suga a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca lideri din Japonia si Rusia trebuie sa discute direct pentru ca exista ''probleme intre cele doua natiuni''.Ministerul de Externe al Japoniei a calificat vineri drept ''extrem de regretabila'' o vizita a premierului rus Dmitri…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a efectuat vineri o vizita pe una dintre insulele disputate din arhipelagul Kurile, o vizita fata de care Tokyo a protestat, in contextul in care acest subiect afecteaza relatiile ruso-japoneze de peste 70 de ani, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Un…

- Premierul rus Dmitri Medvedev s-a deplasat vineri in Iturup, una din insulele disputate din arhipelagul Kurilelor de Sud, suscitand protestele Tokyo pe acest subiect, care afecteaza relatiile ruso-nipone de peste 70 de ani, informeaza AFP si RIA Novosti. In trecere in regiunea rusa Sahalin,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa acumuleze o doza foarte mare de voința politica necesara pentru a îmbunatați colaborarea sa cu Moscova, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Cijov. Vorbim despre atitudinea țarilor membre fata de interacțiunea lor cu Rusia, a declarat Cijov,…

- Ministerul Afacerilor Externe a aflat cu profunda tristete vestea incetarii din viata, la 22 iulie 2019, a directorului general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Yukiya Amano. Pe durata mandatelor sale in fruntea AIEA, ambasadorul Yukiya Amano a contribuit semnificativ la dezvoltarea…

- Premierul Shinzo Abe se va întâlni saptamâna aceasta cu liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei și cu președintele Hassan Rouhani, într-o vizita de stat care vizeaza relaxarea tensiunilor regionale, experții numind-o o mișcare unica și îndrazneața pentru un lider…

- Cu patru milioane de kilometri patrați, Asia Centrala ex-sovietica aproape echivaleaza cu teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, ar fi de asteptat ca noul acord de parteneriat între cele cinci țari din regiune și cele 28 de state membre ale UE, care va fi ratificat la Biskek (Kîrgîzstan)…

- Nu este probabil ca procesul sa se desfașoare, însa este sigur ca Justin Amash, congresman republican de Michigan, a cerut o acuzare („impeachment”; un proces politic-penal cauzat de denunțarea în Congres pentru a determina responsabilitațile unui înalt functionar american)…