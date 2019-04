Japonia a prelungit cu doi ani sancţiunile unilaterale impuse Coreei de Nord Japonia a decis sa prelungeasca, marti, cu doi ani, sanctiunile unilaterale impuse Coreei de Nord, ca masura de presiune pentru denuclearizarea Phenianului si rezolvarea problemei cetatenilor japonezi rapiti, a informat agentia locala de stiri Kyodo, preluata de EFE.



Perioada de aplicare a acestor sanctiuni urma sa se incheie sambata.



Sanctiunile prevad, printre altele, interzicerea totala a exporturilor si importurilor bilaterale, precum si intrarea in Japonia a navelor inregistrate in Coreea de Nord sau care s-au oprit intr-un port nord-coreean.



In urma testelor…

Sursa articol: agerpres.ro

