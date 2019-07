Japonia a organizat prima licitaţie dedicată cărnii de balenă după ce a reluat vânătoarea comercială de cetacee Japonia a organizat prima sa licitatie publica dedicata carnii de balena dupa ce a reluat in mod oficial vanatoarea comerciala de cetacee la inceputul acestei saptamani, dupa o pauza de 31 de ani, in pofida criticilor internationale aparute pe aceasta tema, informeaza DPA. O flota nipona a vanat doua balene minke in apele de coasta japoneze, in apropiere de insula nordica Hokkaido, la scurt timp dupa reluarea de luni a vanatorii de balene in scopuri comerciale. Aproximativ 66 de kilograme de carne de balena au fost aduse in orasul Taiji din vestul Japoniei, unde o licitatie a fost organizata pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

