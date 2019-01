Stiri pe aceeasi tema

- Akihito, imparatul Japoniei, si-a anuntat intentia de a abdica, la finele lui aprilie, adica peste circa 3 luni. Va fi primul conducator din Tara Soarelui Rasare care va renunta la tron in ultimii 200 de ani. Premierul Shinzo Abe a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca pe 1 aprilie…

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse.

- Japonia ofera locuințe in mod gratuit tuturor celor interesați. Autoritațile le renoveaza, dar cei care vor sa se mute trebuie sa respecte anumite condiții. Daca pentru unii propria locuința pare un vis prea indepartat, in Japonia sunt atat de multe locuințe parasite incat sunt oferite gratuit celor…

- Ancheta are rolul de a afla daca micul afloriment a fost luat de ape, ceea ce ar reduce foarte usor suprafata apelor teritoriale japoneze. Insa nici macar localnicii din Sarufutsu, cea mai apropiata localitate, nu stiu ce s-a intamplat si spun doar ca intr-o dimineata nu au mai vazut insula. Navele…

- Prințesa Ayako, o nepoata indepartata a imparatului Japoniei, s-a maritat cu un barbat din popor, in cadrul unei ceremonii tradiționale, la un templu din Tokyo. Potrivit regulilor, prințesa va fi exclusa din familia imperiala și va deveni femeie de rand.