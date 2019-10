Stiri pe aceeasi tema

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, „Anul 2019 este Anul Sanatații, așa ca vom continua dotarea și modernizarea spitalelor".

- Edilul a fost impresionat de un sistem de notare a angajaților, calificativele fiind acordate de cetațeni în funcție de modul în care angajații își fac treaba. Boc spera ca prin introducerea noului sistem de notare sa identifice mult mai rapid problemele și nemulțumirile cetațenilor…

- INCA UN PAS… Municipiul Barlad, in calitate de autoritate contractanta, mai face un pas pentru construirea unui nou corp de spital, in care urmeaza sa fie mutate sectiile Boli Infectioase, Pneumologie I si II si Psihiatrie, care in prezent functioneaza in spatii improprii. Pe 3 septembrie a fost publicat…

- Yandex, una dintre cele mai mari companii ruse de tehnologie, are aproape 100 de mașini autonome la test și spune ca ar vrea sa ajunga la o flota de 1.000 în doi ani, noteaza Reuters. Yandex, supranumita Google rusesc, face din 2016 teste cu mașini autonome în Rusia și spune ca prețul tehnologiei…

- Un numar de 12 copii din judetul Neamt au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, dupa s-au cazat in satul Poiana Micului, comuna Manastirea Humorului, a informat, joi, purtatorul de cuvant al DSP, Bianca Bighiu.Potrivit acesteia, in…

- Spitalul de Boli Infectioase din Iasi va avea un nou pavilion destinat bolnavilor. Cladirea ce urmeaza a fi construita in incinta unitatii medicale va avea 150 paturi. Valoarea totala a investitiei urmeaza a fi reactualizata in sedinta CJ de miercuri si este estimata la 65,92 milioane lei. La demisol…

- Tot mai multe persoane au fost nevoite sa ajunga la spital, mușcate fiind fie de caini, fie de pisici. In ultimele doua saptamani, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost, in medie, cate cinci pacienți pe zi, care au suferit astfel de mușcaturi. Numarul pacienților este…

- Anchetatorii s-au intors sambata in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal, pentru a continua cercetarile la fața locului. Vineri seara, IML a confirmat ca oasele gasite in curtea lui Dinca sunt ale Alexandrei Maceșanu. La cercetarea de la fața locului participa procurori DIICOT de la structura centrala,…