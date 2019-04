Stiri pe aceeasi tema

- Sonda spatiala japoneza Hayabusa2 a incheiat vineri o operatiune de realizare a unui crater in suprafata unui asteroid indepartat in vederea prelevarii unor esantioane de materie din subsolul acestuia a caror analiza ar putea oferi indicii despre originea universului, relateaza EFE. Misiunea…

- Sonda japoneza Hayabusa2 se pregateste sa catapulteze un proiectil pe asteroidul Ryugu pentru a crea un crater in vederea prelevarii unor esantioane de materie din subsolul acestui corp ceresc indepartat, a anuntat joi Agentia de Explorare Aerospatiala din Japonia (JAXA) citata de AFP. Sonda, care se…

- Tot mai multe țari trimit in spațiu sateliți, nave și roboți. Japonia și-a instalat un robot pe un asteroid, Israelul a trimis o misiune spre Luna, in timp ce China, dupa ce in prealabil a plasat un satelit in jurul ...

- Cu imaginație, rabdare și minuțiozitate, japonezii fac o mare descoperire cu o echipa mica / Tot ei, cei lipsiți de resurse minerale, încep studiul geologic al asteroizilor / Prima sonda privata care se va așeza pe Luna beneficiaza de sprijinul filantropic al unui miliardar A fost gasita…

- Sonda spatiala Hayabusa-2 a fost plasata cu succes, vineri, pe asteroidul Ryugu – aflat la aproximativ 300 de milioane de kilometri distanta de Terra – pe care urmeaza sa caute indicii despre originea formelor de viata de pe Pamant, precum ...

- O sonda spatiala japoneza fara echipaj uman a asolizat, vineri, pe un asteroid aflat la 340 de milioane de kilometri distanta de Pamant, relateaza DPA citand un anunt al agentiei spatiale nipone. Misiunea de explorare Hayabusa2 a stabilit contactul cu suprafata asteroidului cu diametrul…

- O sonda japoneza fara echipaj uman se va apropia, joi, de un asteroid aflat la circa 300 de milioane de kilometri distanta de Pamant, relateaza DPA citand un anunt al agentiei spatiale nipone. Misiunea de explorare Hayabusa2 a inceput coborarea, joi, putin dupa ora 01:00 (04:00 GMT), de la o altitudine…

- Norvegianca Maren Lundby a castigat duminica concursul disputat la Sapporo (Japonia), din cadrul Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile, cu un total de 229,80 puncte, cu sarituri de 128 m si 133,5 m, relateaza Reuters. Lundby a fost urmata in clasament de germancele Katharina Althaus…