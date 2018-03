Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- Cei doi barbati, despre care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian, Asociatia generala a rezidentilor coreeni din Japonia, iar unul dintre ei a tras cateva focuri de arma asupra portii, vineri dimineata, potrivit politiei nipone.Nicio…

- Politia nipona a arestat doi barbati care au tras focuri de arma asupra cladirii care este de facto ambasada Coreei de Nord in centrul Tokyo, vineri, informeaza agentia de presa dpa. Cei doi barbati, care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian,…

- Tota Kaneko, care a condus miscarea reformatoare a poeziei haiku din Japonia postbelica cu stilul sau avangardist, a decedat marti noapte din cauza unui stop repirator, la un spital din prefectura Saitama, la varsta de 98 de ani, informeaza agentia Kyodo. Absolvent al Universitatii…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia, in cursul discutiei,…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC, care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- O scoala japoneza care doreste sa introduca uniforme realizate de marca de lux Armani la pretul de circa 600 de euro fiecare, s-a confruntat cu numeroase critici, inclusiv din partea unor membri ai parlamentului si guvernului japonez, informeaza AFP. Comitetul local pentru educatie a confirmat vineri…

- O scoala primara de stat din cartierul comercial Ginza din Tokyo a generat controverse din cauza deciziei de a impune elevilor uniforme realizate de producatorul italian Giorgio Armani, scrie Guardian.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Nunta prințesei Mako a Japoniei a fost amanata pana in 2020 din cauza lipsei de timp pentru a face „pregatirile necesare”, au scris, marți, ziarele nipone, citate de AFP. Mako și Kei Komuro, ambii de 26 de ani, trebuiau sa se logodeasca oficial intr-o ceremonie tradiționala luna viitoare și apoi sa…

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Echipele de tenis ale Japoniei si Italiei se afla la egalitate, 1-1, dupa disputarea primelor doua meciuri de simplu din cadrul intalnirii din primul tur al Cupei Davis, ce se desfasoara in sala, la Tokyo. In deschidere, italianul Fabio Fognini, nr. 22 mondial, a avut nevoie de cinci seturi,…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, în cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Mii de calatori au ramas blocati in trafic marti si zeci de persoane au fost ranite in urma caderilor de zapada neobisnuit de abundente care s-au produs la Tokyo in cursul zilei de luni, informeaza AFP. Agentia de meteorologie din Japonia a inregistrat 23 de centimetri de zapada in anumite…

- Sute de români i-au transmis mesaje în care îi cer scuze premierului japonez Shinzo Abe pentru primirea de care acesta a avut parte la prima sa vizita oficiala în România.

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa, pe…

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, relateaza Digi 24."Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Premierul japonez Shinzo Abe, primit la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis: Am decis ca "in viitorul nu foarte indepartat" sa incepem demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. Klaus Iohannis a spus ca este prima vizita a unui inalt oficial…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, care se afla intr o vizita istorica in Romania nu va mai ajunge la Palatul Victoria. La Guvern va ajunge Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim ministrului Japoniei, seful misiunii economice conform programului transmis de Biroul de Presa al Guvernului Romaniei.…

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Yasuhiro Suzuki, caz scandalos in Japonia: canoistul i-a turnat rivalului o substanța interzisa ca sa scape de el și sa-l scoata dopat. Yasuhiro Suzuki, 32 de ani, multiplu campion al Japonoeo și-a drogat rivalul de la Campionatele Naționale ale Japoniei, de anul trecut, din luna septembrie. Suzuki…

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo.

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE. Aproximativ…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat in fata Palatului Imperial din Tokyo, in Japonia, pentru a celebra ziua de nastere a imparatului Akihito, care a implinit, simbata, 83 de ani. Peste 45.000 de persoane s-au adunat la intrarea in palatul imperial, fluturind steagul Japoniei si scandind „Banzai!” ,…

- Pentru a cara bagajele, a indica directia sau a traduce din japoneza, mai multi roboti ar putea fi adusi pe aeroportul din Tokyo in timpul Jocurilor Olimpice de vara din 2020, a anuntat marti unul dintre...

- Japonia va organiza luni și marți impreuna cu forțele americane și sud-coreene exerciții militare de detectare a rachetelor, au anunțat duminica responsabili japonezi, intr-un context de amenințari balistice nord-coreene, transmite AFP. Anunțul celui de-al șaselea exercițiu…