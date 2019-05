Japonezii vor să fie conduşi de o împărăteasă Peste trei sferturi - 76% - dintre cei intervievati au afirmat ca ar fi de acord ca femeilor sa li se permita sa urce pe tronul Japoniei si doar 14% au spus ca se opun unei asemenea perspective.



Conform legilor care guverneaza in prezent Casa imperiala nipona, tronul poate fi mostenit doar de membrii masculini ai familiei imperiale.



La 1 mai, pe tronul "Crizantemei" a urcat imparatul Naruhito, succedandu-i tatalui sau Akihito, care a abdicat in ziua precedenta, prima abdicare dupa 202 ani. Nici sotia noului imparat, Masako, nici unicul lor copil, printesa Aiko, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

