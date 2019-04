Japonezii sunt cei mai tari! NU vor concedii și le consideră un coșmar Pentru japonezi, concediul este un coșmar. Fiind oameni care iubesc munca, atunci cand au zile libere... efectiv nu știu ce sa faca cu ele. Pare ireal, nu? De altfel, potrivit unui studiu elaborat de agenția de turism Expedia Japan, japonezii AU concedii de odihna mult mai scurte decat lucratorii din alte țari - cel mult 10 zile pe an. Interesant este ca aproape 60% dintre locuitorii Țarii Soarelui Rasare spun ca se "simt vinovați pentru ca pleaca in concediu platit". Care sunt explicațiile aflați pe DC BUSINESS. Care sunt explicațiile aflați pe DC BUSINESS.



Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine româna Bianca Andreescu (24 WTA) a declarat forfait pentru turneul de tenis de la Charleston (SUA), competitie pe zgura care urmeaza sa se desfasoare în perioada 1-7 aprilie.

- "Braicar" se afla din nou în centrul unui eveniment care se putea termina tragic. Este vorba despre un incident petrecut ieri dimineata, când usile unui autobuz s-au deschis în timpul mersului, iar un barbat a cazut din vehicul.

- Traficul este blocat astazi in centrul Capitalei. Un protest al transportatorilor are loc miercuri, in București. Sute de taximetre sunt deja parcate, in fata Guvernului.Brigada Rutiera va restrictiona traficul miercuri, incepand cu ora 6,30, pe Soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata…

- Echipa Juventus Torino, cvadrupla detinatoare a trofeului, a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, fiind invinsa cu 3-0 de formatia Atalanta Bergamo, intr-o partida disputata marti seara. Belgianul Timothy Castagne a deschis scorul in prima repriza a intalnirii de pe Stadio…

- Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, taxeaza dur refuzul de a se prezenta in Parlament al guvernatorului Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Voiculescu considera ca Isarescu a ajuns sa creada ca este deasupra legii și nu mai ințelege ce atribuții are.Citește și: BUBUIE nervii in PNL,…

- Femeia provenea din localitatea Saptebani, Raionul Rascani, Republica Moldova si pe 28 noiembrie 2018 a plecat la munca in Spania. Din luna decembrie familia n-a mai avut insa nicio veste de la ea. Conform reprezentantilor SVA, acesta ar fi ajuns in strainatate, unde a muncit timp de o luna fara sa…

- 46% dintre salariatii din sectorul public de sanatate considera ca au sporurile pentru conditiile de munca sub nivelul minim si mai mici decat angajatii din spitalele aflate in subordinea consiliilor locale, anunta Federatia Solidaritatea Sanitara, in urma unui studiu pe tema impactului OUG nr.114,…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…