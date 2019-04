Stiri pe aceeasi tema

- Imparatul Akihito va renunta marti la Tronul Crizantemei, marcand astfel prima abdicare inregistrata in ultimele doua secole in Japonia. Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza...

- Ministerul Finanțelor va iniția in scurt timp un proiect de ordonanța de urgența care sa anuleze sumele datorate la CASS de catre persoane care in ultimii ani au obținut venituri mici, cum sunt de exemplu cele din dobanzi la depozite bancare, și au ajuns sa datoreze, din acest motiv, contribuție…

- In ultimii ani, segmentul Hot Hatch-urilor de clasa compacta ofera valori de putere din ce in ce mai generoase. Volkswagen este unul dintre constructorii care s-a facut remarcat in acest segment, iar noua generație Golf ar urma sa aiba un reprezentant de top. Conform unor surse apropiate companiei,…

- Peste o mie de persoane din Vrancea au refuzat cardul de sanatate, invocand motive religioase sau de conștiința. Potrivit reprezentantilor CAS Vrancea, din 2005 și pana acum, la nivelul județului Vrancea au fost refuzate 1086 de carduri de sanatate. Persoanele au putut beneficia insa de servicii medicale,…

- Principalele partide de opozitie algeriene au solicitat luni aplicarea articolului 102 din Constitutie care permite declararea incapacitatii presedintelui tarii Abdelaziz Bouteflika si amanarea in consecinta a alegerilor prezidentiale din 18 aprilie, relateaza EFE. Intr-o declaratie comuna,…

- Principalele partide de opozitie algeriene au solicitat luni aplicarea articolului 102 din Constitutie care permite declararea incapacitatii presedintelui tarii Abdelaziz Bouteflika si amanarea in consecinta a alegerilor prezidentiale din 18 aprilie, relateaza EFE. Intr-o declaratie comuna,…

- Mai bine de 1.000 de persoane din Vrancea au refuzat sa primeasca cardul de sanatate, invocand motive religioase. Persoanele și-au pastrat insa calitatea de asigurat, pe baza unei adeverințe inlocuitoare eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea, au informat, joi, reprezentantii institutiei.…

- Melinda Geiger (31 de ani) a anunțat ca renunța la handbal. Ea și-a reziliat deja contractul cu Siofok, echipa maghiara la care evolua din decembrie 2017, relateaza GSP.ro.Citește și: Decizie de ULTIMA ora luata de Halep in privința antrenorului dupa infrangere: 'Nu exista chimie intre noi'…