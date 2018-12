Japonezii reiau o activitate scandaloasă Arhipelagul, care se expune astfel unui val de critici din partea unor guverne si organisme de protectie ale animalelor, se va alatura Islandei si Norvegiei, care practica deschis pescuitul comercial de balene. Japonia nu va pescui totusi balene "in apele Antarcticii sau in emisfera sudica", a precizat reprezentantul executivului, Yoshihide Suga, in cadrul unui briefing de presa. Pescuitul va fi "limitat la apele teritoriale si la zona economica exclusiva" a Japoniei. Japonia a amenintat cu iesirea din IWC din septembrie, cand Comisia s-a opus reluarii pescuitului comercial de balene. Reuniunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia si-a anuntat miercuri retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission, IWC), punand in aplicare o amenintare facuta in septembrie, in scopul "reluarii pescuitului comercial in iulie anul viitor", a anuntat un purtator de cuvant al guvernului.…

- Japonia si-a anuntat miercuri retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission, IWC), punand in aplicare o amenintare facuta in septembrie, in scopul "reluarii pescuitului comercial in iulie anul viitor", a anuntat un purtator de cuvant al guvernului,…

- Japonia se va retrage din Comisia Internationala privind Vanatoarea de Balene (IWC), anul viitor, si va relua vanatoarea comerciala a acestor mamifere in apele sale teritoriale si zona exclusiv economica, informeaza CNN.

- Japonia si-a anuntat miercuri retragerea din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission, IWC), punand in aplicare o amenintare facuta in septembrie, in scopul "reluarii pescuitului comercial in iulie anul viitor", a anuntat un purtator de cuvant al guvernului,…

- Guvernul japonez analizeaza posibilitatea iesirii din Comisia internationala privind vanatoarea de balene (International Whaling Commission-IWC) in incercarea de a scapa de regulile impuse catre de aceasta si de a relansa vanatoarea in scop comercial a cetaceelor, informeaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Japonia ofera locuințe in mod gratuit tuturor celor interesați. Autoritațile le renoveaza, dar cei care vor sa se mute trebuie sa respecte anumite condiții. Daca pentru unii propria locuința pare un vis prea indepartat, in Japonia sunt atat de multe locuințe parasite incat sunt oferite gratuit celor…

- "Mai rau decat a avansa incet pe drumul convergentei sau de a bate pasul pe loc este de a rataci drumul. Suntem in pericolul acesta. A fi si a ramane pe calea ce buna in demersul de recuperare a decalajelor este ceea ce ar trebui sa ne preocupe permanent daca ne dorim sa pastram coerenta procesului…

- Puternicul taifun Trami s-a napustit asupra vestului Japoniei, doua persoane piezandu-si viata, iar alte cateva zeci fiind ranite, potrivit unui bilanț privizoriu. Furtuna este insoțita de ploi torențiale și rafale puternice de vant. Aterizarile și decolarile pe Aeroportul Internațional Kansai, ...