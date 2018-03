Japonezii fac prezervative ultra fine La mai putin de doi ani de la Jocurile Olimpice de vara din Tokyo, pregatirile sunt accelerate in arhipelag si chiar fabricantii locali de prezervative vor sa profite de vitrina oferita de acest eveniment. Mai exact si-au facut cunoscuta o inovatie care, potrivit lor, merita o medalie olimpica: prezervative extrem de subtiri de o grosime […] Japonezii fac prezervative ultra fine is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Compania Toyota Motors a anuntat ca va investi trei miliarde de dolari pentru a scoate masinile autonome din laborator si a le pune la dispozitia clientilor, potrivit MarketWatch. Toyota, Denso Corp si Aisin Seiki vor dezvolta o noua companie in Tokyo, denumita Institutul de Cercetare Avansata…

- Premiera la Federatia Romana de Canotaj masculin! Italianul Antonio Colamonici este primul antrenor strain din istoria Federatiei. Alaturi de psihologul George Vescan, italianul a reusit sa le insufle baietilor de la echipa mare dar si celor de la Under 23, patriotism și atașament fața de…

- Gyor si CSM Bucuresti se intalnesc luni, de la ora 20:00, intr-o partida din grupa principala a Ligii Campionilor, confruntare asteptata cu mare interes atat in Ungaria, cat si in Romania. In cele doua saptamani de pauza, in ambele tabere s-a vorbit despre plecarile antrenorilor. Daca in cazul bancii…

- Jucatorii echipei de hochei pe gheata a Rusiei au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit de CIO pentru sportivii rusi, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit sursei…

- Sanctiuni mai dure pot pune in pericol cea mai recenta detensionare in relatiile dintre cele doua Corei care se pregatesc sa creeze conditiile necesare organizarii unui summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in.Un oficial important din cadrul…

- Bogdan Chitic Ședința Consiliului Director al Federației Romane de Baschet, care a avut loc in urma cu doua zile, la București, a oferit o serie de repere cu privire la desfașurarea activitații baschetbalistice la nivel național, incepand cu sezonul 2018-2019. Printre deciziile importante care privesc…

- Sportivul tongan Pita Taufatofua, care a participat vineri in proba de schi fond pe distanta de 15 km, la JO de iarna de la PyeongChang, spune ca se gandeste sa participe si la Olimpiada de vara de la Tokyo din 2020. ''Am de gand sa particip si la JO de la Tokyo din 2020, la un al treilea sport,…

- Japonezii calatoresc la Paris, Roma sau New York fara sa plece o clipa din tara lor. O firma de la Tokyo a lansat pachete turistice virtuale. Si ca sa dea aparenta unei calatorii, aseaza pasagerii pe scaune de avion.

- O companie japoneza a anuntat ca va construi cel mai inalt edificiu de lemn din lume, un zgarie-nori de 350 de metri, in centrul Tokyo-ului. Sumitomo Forestry Co. Ltd., departamentul pentru managementul lemnului si padurilor al conglomeratului Sumitomo, planifica sa finalizeze Proiectul W350 in 2041,…

- Potrivit acestuia, in cursul discutiei, care a durat mai mult de o ora, s-a reafirmat ca SUA si Japonia vor mentine presiunea pentru a obliga Phenianul sa renunte la programele nuclear si balistic.'Dialogul doar de dragul dialogului ar fi lipsit de sens', le-a declarat Abe miercuri jurnalistilor,…

- Echipamentul de concurs al reprezentantei Romaniei la probele de skeleton a intors capetele spectatorilor de la PyeongChang: pe sanie este pictat Lupul dacic, iar pe casca, un vampir cu ochi fiorosi. In varsta de 26 de ani, Maria Mazilu este la cea de-a treia ei participare la Jocurile Olimpice, o…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”. ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem pregatiti de orice eventualitate”,…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Guvernul Japoniei si-a exprimat, luni, nemultumirea fata de utilizarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang a unui drapel al Coreei unificate pe care figureaza insule disputate de Tokyo si Seul, informeaza AFP, citata de Agerpres. Cele doua Corei au decis sa defileze sub acelasi drapel –…

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat" in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo,

- Cateva amintiri disparate de la un vechi amator de sport: 1960. Jocurile Olimpice de la Roma. Wilma Rudolph face senzatie, castigand titlurile la 100 m, 200 m, 4X100 m. Toata lumea a numit-o "gazela neagra". Nu "gazela de culoare", sau "gazela afro-americana", ci "gazela neagra". 1964. Jocurile Olimpice…

- Echipele de tenis ale Japoniei si Italiei se afla la egalitate, 1-1, dupa disputarea primelor doua meciuri de simplu din cadrul intalnirii din primul tur al Cupei Davis, ce se desfasoara in sala, la Tokyo. In deschidere, italianul Fabio Fognini, nr. 22 mondial, a avut nevoie de cinci seturi,…

- Cea mai mare banca din Japonia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTU) planuieste sa-si lanseze propria criptomoneda pâna în martie 2018 si va avea un raport de paritate cu moneda nationala a Japoniei, yenul, scrie Investopedia. În prima faza, aceasta va…

- Loredana Toma este varful primei generatii de halterofili de la Clubul Sportiv Botosani. A fost descoperita in urma unei selectii facute de profesorul Constantin Urdas si a confirmat inca de la primele concursuri. In decembrie 2017, botosaneanca din Ibanesti a devenit, la 22 de ani, cea mai buna…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- Petre Apostol Cicliștii prahoveni Ionuț Andrei și Andrei Cojanu au luat primul contact cu noua lor echipa, MsTina Focus, grupare continentala romano-italiana, la care in stafful tehnic se mai regasesc și ploieștenii Ovidiu Burghelea (director sportiv, unul dintre cei care au ajutat la formarea echipei)…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Japonia va gazdui in 2020 una dintre cele mai spectaculoase Jocuri Olimpice de pina acum. Ele vor fi asistate de inteligența artificiala. Presa japoneza a oferit ultimele detalii despre planurile țarii de a lansa o flota de roboți la Jocurile Olimpice din Tokyo, din vara lui 2020. Japonia vrea sa organizeze,…

- O intalnire exceptionala intre reprezentantii celor doua tari a avut loc ieri in localitatea frontaliera Panmunjom (in zona demilitarizata), in ciuda puternicelor tensiuni provocate de ambitiile nucleare ale Phenianului. Coreea de Nord a propus trimiterea de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarna de…

- Yasuhiro Suzuki, caz scandalos in Japonia: canoistul i-a turnat rivalului o substanța interzisa ca sa scape de el și sa-l scoata dopat. Yasuhiro Suzuki, 32 de ani, multiplu campion al Japonoeo și-a drogat rivalul de la Campionatele Naționale ale Japoniei, de anul trecut, din luna septembrie. Suzuki…

- Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica de la Londra la judo, a revenit pe tatami la 31 de ani cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Corina Caprioriu și-a anunțat revenirea in concurs la 31 de ani. Campioana europeana, vicecampioana mondiala și olimpica, judoka spune ca mai are inca motivația…

- – Inainte de orice, vreau sa aud de la dumneavoastra in ce consta farmecul voleiului. – Intr-adevar, voleiul devine incantator daca este jucat la inalt nivel tehnico-tactic de catre doua echipe sensibil egale. Sunt fericita ca am avut ocazia sa asist la „jocul ce a atins perfectiunea in voleiul feminin”,…

- Judoka romana Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica la Londra in 2012, a renuntat la decizia de retragere si va reveni in competitie dupa aproximativ un an si jumatate de pauza. Sportiva ajunsa la 31 de ani a castigat de-a lungul carierei, pe ...

- Judoka romana Corina Caprioriu (31 de ani) a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca a revenit asupra deciziei de retragere pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, ea precizand ca i-a fost dor de sportul pe care l-a practicat timp de 23 de ani."Practic acest sport de…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Japonia va realiza in premiera, in ianuarie, la Tokyo, o simulare de evacuare a cetatenilor capitalei in cazul unui eventual atac cu rachete, ca raspuns la repetatele lansari de proiectile nord-coreene, dintre care unele au zburat in acest an deasupra teritoriului nipon, transmite agentia EFE.

- Presedintele Federatiei Romane de Polo pe apa (FRP), Calin Gavrus, a declarat pentru AGERPRES ca marele regret in 2017 este neparticiparea primei reprezentative a Romaniei la Campionatele Mondiale de la Budapesta, dar a tinut sa mentioneze ca reconstructia echipei nationalei e aproape realizata si…