Stiri pe aceeasi tema

- Hiroshima a marcat cel de-al 74-lea an de la bombardamentul nuclear care a distrus orașul, iar primarul a facut un apel pentru eliminarea armelor de acest tip, solicitând guvernului japonz sa depuna mai multe eforturi în acest sens, scrie Globalnews. Primarul Kazumi Matsui și-a exprimat…

- Suedia nu va semna Tratatul ONU de interzicere a armelor nucleare, a anuntat ministrul de Externe suedez Margot Wallstrom, invocand absenta unei definitiii clare a armelor vizate de text, relateaza AFP.

- Suedia nu va ratifica Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare, dar va solicita statut de observator, a anuntat vineri ministrul de externe Margot Wallstrom, invocand absenta unei definitii clare a armelor vizate de text, transmit AFP si dpa. Tratatul, aprobat in iulie 2017 de 122 de state,…

- Suedia nu va ratifica Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare, dar va solicita statut de observator, a anuntat vineri ministrul de externe Margot Wallstrom, invocand absenta unei definitii clare a armelor vizate de text, transmit AFP si dpa, potrivit agerpres.ro.Tratatul, aprobat…

- E pentru prima oara cand tragedia de la Hiroshima e folosita ca argument intr-o dezbatere politica interna, potrivit g4media.ro. Hiroshima este unul dintre cele doua orase japoneze asupra carora armata SUA a lansat bombe nucleare in Al Doilea Razboi Mondial, Bombardamentele din Hiroshima si Nagasaki…

- Tusk, primul reprezentant la varf al Uniunii Europene care a facut o vizita oficiala la Nagasaki, se afla in Japonia cu ocazia summitului G20 de la Osaka, la care va participa in zilele urmatoare. Presedintele a discutat cu primarul Tomihisa Taue si cu Shigemitsu Tanaka, in varsta de 78 de…

- Riscul ca armamentul nuclear sa fie folosit n-a fost niciodata mai mare, de la Al Doilea Razboi Mondial și pana acum, a spus un expert in securitate din ONU, marți, subliniind ca proliferarea acestui tip de arsenal este o problema „urgenta”, și facand apel ca lumea sa o ia mai in serios, potrivit euronews.com.…