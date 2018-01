Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, in contextul in care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru incalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Tentativa Uniunii Europene de a lega asigurarea finantarii europene de respectarea statul de drept pare sa nu-l impresioneze prea mult pe premierul maghiar Viktor Orban. Acesta a declarat drept „moarta din fasa” posibila initiativa a Bruxelles-ului, precizand ca o asemenea corelare este interzisa de…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- "Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra", a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania.El a adaugat ca s-a simtit "un pic socat" de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern.Roth se referea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- La invitația europarlamentarului Siegfried Mureșan, o delegație a Partidului Mișcarea Populara, formata din reprezentanți ai birourilor parlamentare, a fost saptamana trecuta in vizita la Parlamentul European. Unul dintre cei care au reprezentat județul Maramureș la Bruxelles, este Dorin Cozma, șef…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Marea Britanie trebuie sa respecte ''intreaga legislație a UE, inclusiv pe cea noua'', sa-și achite contribuțiile care ii revin la facturile UE și sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranziție dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles președintele Consiliului European, Donald…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Potrivit unor surse din cercurile guvernamentale, citate de presa britanica, Londra ar urma sa plateasca 60 de miliarde de euro Bruxelles-ului pentru parasirea Uniunii Europene. © AFP/ JUSTIN TALLIS Cum vor putea obtine moldovenii statutul de rezident dupa Brexit:…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Europa are nevoie de „aliati puternici“ pentru a infrunta „provocarile istorice“ pe care le are in fata. „Daca Europa se inchide in sine, va pierde o posibilitate de a creste. Am vazut intotdeauna in cooperarea cu China o mare oportunitate.“ Aceste este mesajul transmis lumii de premierul maghiar Viktor…

- "Israelul ia in serios amenintarea iraniana. Este o lectie a istoriei noastre. Am spus clar, de mai multe ori, ca nu vom accepta arme nucleare in mainile Iranului. De asemenea, nu vom permite concentrarea fortelor iraniene in apropierea frontierei noastre, in regiunea siriana in general sau oriunde…

- "Nu vrem sa fie o granita stricta, dar Marea Britanie va parasi uniunea vamala si piata unica. Nu putem obtine un raspuns final la intrebarea irlandeza pana cand nu vom avea o idee despre situatia finala si pana cand nu vom avea discutii cu Uniunea Europeana cu privire la situatia finala, un lucru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți.Oficialul ungar a respins totodata…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- Din functia de premier, Orban si-a facut din clubul tineretii o forta de dezvoltare a fotbalului maghiar. A construit in satul copilariei un stadion de fotbal extravagant, o opera de arta costisitoare si scump de intretinut. A vrut si o linie de tren care sa lege satul copilariei de un alt sat apropiat…

- Parlamentul European intrunit la Strasbourg a votat astazi bugetul Uniunii Europene pentru 2018, ultimul inainte de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Bugetul UE in 2018 va fi de aproximativ 160 de miliarde de euro, dintre care 47 de miliarde de euro sunt destinati platilor pentru…

- Migratia a intrat în cea mai periculoasa faza de pâna acum, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, în cadrul Conferintei Mediteraneene a OSCE de la Palermo, relateaza agentia MTI. "Migratia ilegala a generat deja riscuri extreme de securitate pentru…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, sustine ca Parlamentul European a început implementarea "planului Soros", dupa ce a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea unui mecanism permanent de distribuire automata a refugiatilor în toate statele membre ale Uniunii Europene,…

- Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, desi acestia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relatiile dintre Londra si Bruxelles dupa retragerea Regatului…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, joi, ca sunt semne "incurajatoare" de progres in privinta negocierilor pentru Brexit si a sugerat ca discutiile privind un viitor acord comercial intre Marea Britanie si Uniunea Europeana ar putea incepe in luna decembrie, relateaza site-ul BBC News.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, in care se va discuta despre Brexit, despre viitorul Uniunii Europene, precum si despre migratie, agenda digitala a Uniunii, securitatea si apararea, relatiile dintre UE si Turcia, dosarul nord-coreean.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat joi, la sosirea la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, ca le va prezenta liderilor europeni 'planuri ambițioase' pentru ca negocierile cu privire la Brexit sa avanseze in saptamanile urmatoare, transmite Reuters. 'Vom examina progresele…

- Un acord intre Londra si Bruxelles cu privire la drepturile cetatenilor Uniunii Europene aflati in Marea Britanie dupa Brexit este la 'o aruncatura de bat', a estimat premierul britanic Theresa May, inaintea summitului UE care incepe joi seara la Bruxelles, transmite dpa, citat de agerpres.ro. Intr-o…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a propus organizarea unei serii de 13 summituri in urmatorii doi ani, cu scopul reformarii UE, inclusiv a unui summit extraordinar in Romania, ce ar urma sa aiba loc la cateva saptamani dupa data la care este programata sa se incheie procedura Brexit.…

- Presedintele Consiliului European, care coordoneaza calendarul summiturilor UE, si-a prezentat propunerile, marti, dupa ce s-a consultat cu liderii statelor UE in legatura cu reformarea Uniunii Europene, actiune care a devenit urgenta in urma deciziei Marii Britanii de a se iesi din Blocul Comunitar.…

- Anul 2017 se incheie intr-o atmosfera tensionata de turbulențele care au inceput cu referendumul pentru Brexit și au ajuns la referendumul organizat de autoritațile regionale din Catalonia, o acțiune denunțata ca ilegala de catre guvernul spaniol. Existența și funcționarea normala a oricarei entitați…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic vorbește in premiera despre un plan de rezerva in privința statutului cetațenilor Uniunii Europene din Marea Britanie dupa Brexit. Nu sunt excluse negocieri separate cu statele membre, daca Londra și Bruxelles-ul nu ajung la un acord.

- In cadrul discursului anual din comisia parlamentara pentru Afaceri Europene, Janos Lazar a precizat ca guvernul ungar a reusit aceste eforturi in cooperare cu Serbia, Macedonia, Bulgaria, Romania si Croatia, un demers pe care Comisia Europeana nu a reusit sa il sprijine in 2015. "Guvernul…