- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, a estimat miercuri la o manifestare electorala ca integrarea refugiatilor musulmani sau proveniti din alte culturi este imposibila, el sustinandu-si afirmatia cu exemplul esecului integrarii romilor, transmite agentia EFE. …

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca tara sa 'a castigat timp' in dezbaterea privind repartizarea solicitantilor de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, subiect discutat joi seara de liderii statelor UE reuniti la Bruxelles in Consiliul European…

- Imediat dupa ce a ajuns in Palatul CFR, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, l-a adus ca șef de cabinet pe Mihai Hura, un pensionar controversat cu state vechi la Curtea de Conturi și ministerele Economiei și Finanțelor....

- Comisia Europeana e in centrul unui scandal imens, dupa ce președintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, și-a propulsat șeful de cabinet in funcția de secretar general al Comisiei printr-o procedura controversata.

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Janos Lazar, șeful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, a omagiat Edictul de la Turda, emis de catre Dieta Transilvaniei in anul 1568, afirmand ca liderii din acele vremuri au aratat ”toleranța creștina”, potrivit unei relatari a agenției MTI. ”Toleranța pentru alte culturi și religii…

- Lazar a precizat ca sunt in discutie doua documente in cadrul Natiunilor Unite. Comunitatea internationala a ajuns la un acord in privinta problemei refugiatilor, iar Ungaria va respecta toate conventiile pe acest subiect.In schimb, nu exista un consens in privinta imigrantilor economici,…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu vor adopta o pozitie comuna in ceea ce priveste pachetul de masuri intocmit de ONU privind migratia, a declarat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.

- Janos Lazar, care este seful de cabinet al lui Orban, a denuntat cenzura din partea retelei de socializare. Facebook a explicat ca videoclipul incalca regulile sale comunitare, potrivit unei postari de ecran postate online de catre acesta.In videoclip, postat online marti, Lazar este filmat…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a recomandat joi presedintelui kosovar, Hashim Thaci, sa nu se lase descurajat de "provocarile aparute din pozitia unor membri ai Uniunii Europene cu privire la statutul Kosovo", transmite BTA. "Suntem constienti de provocarile care apar din pozitia unor…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Ungaria vrea ca Uniunea Europeana sa-i ramburseze macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru ridicarea gardului destinat opririi valului de migranti, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia de presa Reuters.

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort in intengrarea statelor din Balcani, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca Budapesta ca incerca sa accelereze dezvoltarea Serbiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Migratia reprezinta cea mai mare amenintare pentru viitorul Europei, care ar trebui protejat, a declarat marti, la Viena, premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza MTI. 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala". "Am ajuns deja la al treilea cabinet PSD-ALDE. In mod sigur, nu aceasta este performanta…

- Membrii Guvernului Dancila au depus juramantul, luni seara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa ceremonia de depunere a juramantului, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Dupa ce noii miniștri au semnat la Palatul Cotroceni la preluarea funcției, președintele Klaus Iohannis a trimis un mesaj dur de avertisment pentru actualul Cabinet. Șeful statului a criticat ”eșecurile” și ”țopaiala” guvernamentala de pana acum, avertizandu-i pe miniștri ca pornesc cu un handicap și…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur, nu aceasta este perfoamanta pe care o asteptau romanii. "Am ajuns deja…

- Iohannis, mesaj catre Guvernul Dancila: ”Afectarea independenței justiției este de neacceptat, exista o linie roșie pe care nu au voie sa o depașeasca”. Șeful statului s-a lansat intr-un atac dur la adresa majoritații PSD-ALDE. ”La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea…

- „La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu eșec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanța pe care o așteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara, sa…

- Guterres a sugerat ca potentialul imigratiei ar putea fi valorificat pentru a stimula economia, pentru a reduce diferentele economice si pentru a crea o legatura intre societati.In replica, Szijjarto a subliniat ca imigratia ar trebui oprita, nu sustinuta. "Este uimitor faptul ca liderul…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Klaus Iohannis a facut apel la istorie intr-un discurs la Patriarhie, comentand ca principiile vremurilor Unirii Principatelor sunt actuale si astazi. „Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul; fa ca legea sa fie tare! - asa il indemna Mihail Kogalniceanu pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza.…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, posibilitatea ca din noul Guvern sa faca parte persoane cu probleme penale, el spunand ca opinia sa este foarte bine cunoscuta, respectiv ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in fruntea statului. Iohannis a subliniat ca este nevoie ca principiul…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa plateasca…

- iderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus în eroare opinia publica în legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat într-un…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Integrarea romilor constituie o problema permanenta in fața careia autoritațile locale la nivel național continua sa ramana fara soluții. Deși au fost accesate fonduri europene pentru soluționarea problematicii, rezultatele din teren sunt invizibile. Dovada vie consta o reprezinta și țiganii care s-au…

- Ungaria este pregatita sa isi majoreze contributia la bugetul Uniunii Europene cu pana la 1,2% din PIB, ajutand la depasirea oricarei consecinta economica a Brexit-ului, a declarat, luni, la Bruxelles, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza agentia MTI.