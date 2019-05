Janet Porter, activista din spatele campaniei anti-avort din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror italian a deschis o investigatie pentru a afla daca ministrul de Interne, Matteo Salvini, a folosit in mod nepotrivit fondurile statului prin faptul ca a folosit o aeronava a politiei in timp ce se deplasa in tara pentru a promova candidatii Ligii Nordului, informeaza The Guardian.Ziarul…

- Un procuror italian a deschis o investigatie pentru a afla daca ministrul de Interne Matteo Salvini a folosit in mod nepotrivit fondurile statului prin faptul ca a folosit o aeronava a politiei in timp ce se deplasa in tara pentru a promova candidatii Ligii Nordului, informeaza The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, fara sa aduca dovezi in acest sens, ca serviciile secrete britanice l-au spionat in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016, la o zi dupa ce Marea Britanie a confirmat ca l-a invitat pe presedinte pentru a se intalni cu Regina…

- Gruparea National Thowheeth Jama’ath este responsabila pentru seria de atentate teroriste comise in ziua de Paște, in Sri Lanka, au anunțat oficialii, care recunosc ca au fost avertizați cu doua saptamani inainte in legatura cu atacurile teroriste, relateaza The Guardian. Pana acum, nicio grupare terorista…

- Brad Parscale, omul care l-a facut președinte pe Donald Trump, a fost impresionat de discuția de doua ore cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. Detaliile vizitei in Romania, relatate pentru Capital de principalul organizator, Adrian...

- O uniune a ginecologilor francezi a amenințat cu suspendarea procedurilor de terminare a sarcinilor în încercarea de a forța ministrul sanatații sa se întâlneasca cu medicii nemulțumiți, informeaza The Guardian. Uniunea Syngof a scris celor 1 600 de membri…

- Greta Thunberg, fondatoarea mișcarii protestelor studenților pentru clima și a carei poveste a devenit virala dupa ce la numai 16 ani a ținut un discurs în fața participanților la Forumul Economic Mondial din Davos la începutul anului, a fost nominalizata la Premiul Nobel pentru Pace, chiar…

- Stefan Mandachi, suceveanul care a mobilizat Romania sa strige „#si eu” pentru constructia de autostrazi a conceput campania de informare cu ajutorul a doua firme din Bucuresti. Mandachi a declarat pentru „Adevarul” ca spera ca, la inaugurarea primului metru de autostrada din Moldova, programata pe…