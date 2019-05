Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Angelinei Jolie care isi dorea sa fie baiat a implinit 13 ani. Iata cum arata acum! Angelina Jolie este una dintre cele mai cool mame de la Hollywood, iar saptamana aceasta a organizat o super petrecere pentru fiica ei, Shiloh Jolie-Pitt, care a implinit luni 13 ani. Fiica Angelinei Jolie se transforma…

- Actorul Jason Momoa a distribuit pe Instagram o fotografie realizata in timpul filmarilor la primul sezon din seria ''Game Of Thrones'' (GOT) si le-a povestit fanilor sai ca la acea vreme era ''prea falit ca sa zboare spre casa'', relateaza marti Press Association.…

- Printul Harry si Meghan Markle se bucura de unul dintre momentele cele mai fericite din viata lor. Cei doi au urat bun venit in urma cu doua saptamani primului lor copil, Archie Harrison, care a umplut de bucurie intreaga familie.Insa divergentele cu tatal sau, Thomas Markle, i-au dat din…

- Scandalul dintre Johnny Depp și Amber Heard este departe de a se fi incheiat. Acum, actrița il acuza pe fostul ei soț ca a batut-o, strangulat-o și torturat-o in clipele cand facea abuz de acool și droguri. Heard, care a fost casatorita cu starul de la Hollywood doar un an, susține in documentele depuse…

- Actrita Scarlett Johansson a avertizat cu privire la iminenta unui incident similar celui in care si-a pierdut viata printesa Diana, dupa ce ar fi fost urmarita in Los Angeles de mai multi paparazzi, relateaza miercuri Press Association. Actrita de la Hollywood a declarat ca la iesirea dintr-un studio…

- Lady Gaga este una dintre cele mai indragite artiste la nivel internațional, iar piesa ”Shallow”, de pe coloana filmului ”A star Is Born”, a ajutat-o sa-și implineasca un vis, acela de a obține un premiu Oscar. Artista a obținut, de asemenea, primul premiu al Academiei, precum și primul premiu Bafta,…

- Primul trailer al filmului politist ”Once Upon a Time in Hollywood”, in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, a fost dat publicitatii, informeaza miercuri Press Association. Filmul vorbeste despre crimele savarsite de adeptii cultului Familia Manson la…

- Primul trailer al filmului politist ''Once Upon a Time in Hollywood'', in regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt si Leonardo DiCaprio in rolurile principale, a fost dat publicitatii, informeaza miercuri Press Association. Filmul vorbeste despre crimele savarsite de adeptii…