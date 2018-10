Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne a transmis președintelui Romaniei propunerea de acordare a gradului de general de brigada cu o stea colonelului Paraschiv Dumitru Catalin-Razvan. Potrivit unui comunicat primit de Știrile Pro TV, Carmen Dan a facut aceasta propunere pentru ca „barbatul in alb”, așa cum a…

- „Pe data de 10.05.2018, CSAT a aprobat participarea ofiterului la examenul pentru trecerea in corpul generalilor, iar la data de 11.10.2018 acesta a sustinut si promovat examenul pentru acordarea gradului de general de brigada cu o stea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ca urmare a promovarii…

- Ministerul de Interne a transmis Administratiei Prezidentiale propunerea de a-i acorda gradul de general de brigada cu o stea colonelului Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii MAI.

- Adriana Saftoiu, membru in Comisia pentru Drepturile Omului, i-a cerut, marți, comandantului Brigazii Speciale de Intervenție, Catalin Paraschiv, sa comenteze mai multe imagini cu violențele jandarmilor de la miting, acesta precizand ca i se "pune in carca un colaj de imagini de o luna de zile",…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si comandantul Brigazii Speciale a Jandarmeriei, Catalin Paraschiv, vor fi audiati, marti, in Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor in legatura cu posibile aspecte ale incalcarii drepturilor omului la protestele din 10 august.

- Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei (BSIJ), susține ca nu are informații privind o posibila tentativa de lovitura de stat, menționand ca a fost audiat de procurori in calitate de martori."Nu am fost pus sub acuzare, am calitatea de martor, am declarat efectiv…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

- "S-a primit la un moment dat un apel pe 112 cum ca se incearca vandalizarea Springtime pe bd. Titulescu. Jandarmeria Romana avea toate fortele masate in jurul Guvernului si nu aveam niciun gand de riposta. S-a apelat la colegii de la Politie, care au trimis echipaje sa vada ce se intampla si sa ia…