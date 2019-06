Stiri pe aceeasi tema

- Adela Golea a afirmat ca jandarmul este internat la Secția de Terapie Intensiva a clinicii de Neurochirurgie. “Pacient în vârsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde își îndeplinea funcția de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism cranio-cerebral,…

- Mihai Constantinescu este in stare critica la Sectia de Terapie Intensiva, la Spitalul Floreasca, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor lui. Sotia lui, Simona Secrier, a lansat un apel catre fanii acestuia. Ea le cere tuturor sa se roage pentru artist. "Tot ce pot sa va spun este…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, ca Mihai Constantinescu este in continuare in stare foarte grava, fiind internat pe Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca. Interpretul de muzica ușoara a intrat din nou in stop cardio-respirator azi noapte, a mai spus ...

- Interventie dificila pentru medicii de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, care au salvat viata unui pacient care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenta intr-o stare foarte grava, cu plamanul iesit din torace, conform unei postari pe contul de Facebook al spitalului.

- UPDATE Una dintre femeile internate pe ATI a decedat. Multe semne de intrebare in urma accidentului grav de luni seara de pe DN2E85, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, comuna C.A.Rosetti, in care trei oameni au murit iar alte 13 sunt raniți grav, trei fiind in stare critica. Este vorba…

- Un tanar de 19 ani din Galați a fost batut cu salbaticie de mai mulți taximetriști de la o firma cunoscuta din oraș. Baiatul a ajuns in spital in stare grava și are nevoie de 18 zile de ingrijiri medicale.