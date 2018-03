Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- "Locotenent-colonelul Arnaud Beltrame ne-a parasit. Mort pentru patrie. Franta nu va uita niciodata eroismul, vitejia, sacrificiul acestuia", a scris, pe Twitter, ministrul francez, care a transmis familiei ofiterului si colegilor sai jandarmi sustinerea intregii tari.Beltrame, un ofiter…

- Jandarmul erou, laudat de Emmanuel Macron, care s-a dus de buna-voie in supermarketul din Trebes in timpul unui schimb de ostaticii și a fost ranit grav de atacator, a fost identificat drept Arnaud Beltrame, un locotenent-colonel in cadrul Jandarmeriei Aude, scrie Europe 1. Locotenent-colonel al grupului…

- Presedintele Klaus Iohannis și Guvernul Dancila au condamnat, vineri, atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei și și-au exprimat intreaga “compasiune si solidaritate” cu poporul francez. ”Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti.…

- Procurorul general al Franței a preluat anchetarea atentatului cu luare de ostatici din sud-estul Franței și a inceput deja sa creeze traseul atacatorului din ziua atacului. Potrivit presei franceze, Redouane Lakdim, despre care se spune ca este de origine marocana , a fost arestat inainte pentru deținere…

- Ostaticii au fost eliberati in urma unei actiuni a fortelor de ordine, iar, conform BBC, atacatorul a fost impuscat de catre politie. Informatia a fost confirmata oficial de catre autoritati Barbatul a deschis focul in supermarket in jurul orei locale 11:00 (12:00 ora Romaniei). El s-a revendicat de…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- UPDATE: 13. 34 O echipa a fortelor de elita GIGN - echivalentul echipelor SWAT, se indreapta catre Trebes, din Toulouse, potrivit L'Independant A team of France's elite GIGN forces, its equivalent of SWAT teams, are on their way to Trebes from Toulouse, according to the local l'Independant.…

