Jandarmul Alexandru Sucutărdean, campion european la culturism, în Italia! Jandarmul Alexandru Sucutardean a obținut locul I la Campionatul European de Culturism și Fitness 2019 organizat de International Bodybuilding & Fitness Federation (IBFF) – la categoria Mister Physique, organizat in Taranto, Italia. Dupa multa pregatire și antrenamente epuizante iata ca apar și rezultatele. Sambata plt. Alexandru Sucutardean a obtinut un onorabil loc I, in Taranto – Italia, la Campionatul European de Culturism și Fitness 2019 organizat de International Bodybuilding & Fitness Federation (IBFF) – la categoria Mister Physique.Sucutardean se afla in top 10 sportivi din Bistrița-Nasaud,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

