- Un scandal uriaș a izbucnit intre romani și unguri in cimitirul din Valea Uzului, de Ziua Eroilor, dupa ce maghiarii au format un lanț uman, pentru a impiedica accesul primilor. Romanii au trecut de aceștia și de jandarmi și au intrat cu forța, cu tricolorul sus, dupa ce au cantat imnul național.

- Ziua Eroilor, sarbatoare naționala a poporului roman, este celebrata in fiecare an, de Ziua Inalțarii Domnului. Astfel, anul acesta, Ziua Eroilor a fost sarbatorita in comuna Mihai Viteazu, jud.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Ca o traditie, in fiecare an sarbatorim 'Ziua Eroilor' odata cu Inaltarea Domnului. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta si de a-i inspira si pe altii, precum si determinarea de a actiona pentru implinirea unui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor.„Ca o tradiție, in fiecare an sarbatorim «Ziua Eroilor» odata cu Inalțarea Domnului. Cu acest prilej, comemoram jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre…

- Una dintre cele mai mari sarbatori ale crestinatatii, Inaltarea Domnului, zi care marcheaza 40 de zile de la Inviere, cand Iisus Hristos s-a inaltat la cer este in acelasi timp, este o zi de sarbatoare nationala, cand cinstim eroii cazuti de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta, pentru credinta,…

- Asociația Cultul Eroilor Suceava, alaturi de doua primarii, va organiza joi, de Ziua Eroilor, un pelerinaj pentru comemorarea celor cazuți la datorie in șapte sate sucevene. Acțiunea este organizata de maistrul militar principal in retragere Dumitru Davidel, prim-vicepresedintele Asociatiei Cultul ...

- "Preafericitul Parinte Patriarh a apreciat bogata activitate diplomatica a domnului ambasador, subliniind frumoasele relatii dintre Romania si Israel. Un bun exemplu al acestor relatii sunt pelerinajele in Tara Sfanta organizate de catre Patriarhia Romana prin Agentia de pelerinaje Basilica Travel",…

- La Targoviște, Asociația Literata a comemorat Ziua Deținuților Anticomuniști printr-o slujba de pomenire a acestora, desfașurata la Monumentul Eroilor Post-ul Doua asociații au comemorat Ziua Deținuților Anticomuniști. Autoritațile nu au organizat evenimente cu acest prilej apare prima data in Gazeta…