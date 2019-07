Jandarmii și salvamontiștii caută patri motocicliști dispăruți în Masivul Făgăraș Jandarmii montani de la postul din Sambata și salvampntiștii sunt in alerta de ieri dupa amiaza, dupa ce au primit un apel prin serviciul 112, prin care erau anunțați ca patru turiști, pe motociclete, sunt epuizați, nu mai au combustibil, iar bateriile telefoanelor erau descarcate. Apelul a fost primit prin 112 la dispeceratul IJJ Brașov la ora 13.40. Cel care a apelat a anunțat ca e vorba de el și inca trei persoane care s-ar afla in zona Refugiului Brerevoiescu din Masivul Fagaraș. Acesta a comunicat ca s-au ratacit. In noaptea precedenta au fost nevoiți sa innopteze in padure. In momentul apelului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

