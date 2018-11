Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al comunei Sacelu, Florin Jurebie, a modificat, in martie, organigrama instituției publice pentru a-i creea post de funcționar actualei sale consiliere personale, Bianca Rentea, fiica fostul primar condamnat Danuț Rentea, aflat in pușcarie. Dator lui Rentea Senior pe care, pana la trimiterea…

- Cea de-a 41-a editie a Targului Mesterilor Populari va avea loc la Craiova in perioada 26-28 octombrie 2018. Cei prezenți la eveniment vor avea posibilitatea sa vada o expozitie cu vanzare in aer liber si demonstratii ale mesterilor populari. Evenimentul se va desfasura pe esplanada Teatrului National…

- In cel mai important an al ultimului deceniu, anul celebrarii a 100 de ani de unitate a neamului nostru romanesc, este organizat joi 25 octombrie 2018 incepand cu ora 09:00 in orașul Rovinari, in incinta Stației PETROM 2, prima ediție a evenimentului „Obiceiuri, Credința, Meșteșuguri – Trecut și Viitor…

- Gusti Brebu, motociclistul din Scoarța care și-a pierdut viața dupa un moment de neatenție, in urma unui accident pe care l-a avut pe Cheile Sohodolului, a fost condus pe ultimul drum, sambata, la Budieni. La inmorantarea acestuia au venit foarte mulți cunoscuți, localnici, rude, dar și motocicliști…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Scoarța, și-a pierdut viața, miercuri seara, dupa ce a cazut cu motocicleta, intr-o prapastie de pe Cheile Sohodolului. Un șofer, martor la eveniment, a sunat la 112. „Un conducator auto a sesizat poliția cu privire la faptul ca a observat un motociclist…

- Și anul acesta, la Targu-Jiu a fost sarbatorita, ieri 7 octombrie, Ziua Recoltei. Autoritațile locale au organizat mai multe expoziții de flori, fructe, legume, dar și utilaje agricole. Cetațenii s-au bucurat și de un spectacol artistic susținut de Ansamblul Artistic „Doina Gorjului”. Toate activitațile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de vre rea valabila pana la ora 18.00, in judetul Gorj. Zone vizate: Targu Jiu, Bumbești-Jiu, Targu Carbunești, Crasna, Draguțești, Scoarța, Danești, Stanești, Balanești, Mușetești, Turcinești, Schela, Sacelu; Se vor ...

- Un tanar de 20 de ani, din Hurezani, care conducea un autoturism dinspre Scoarta spre Tg Jiu, nu a adaptat viteza la condițiile de drum si a iesit in afara partii catodabile, rezultand vatamarea corporala ușoara a unei tinere, de 19 ani, din Tg Jiu, pasagera. In cauza a fost intocmit dosar penal pt…