Jandarmii montani avertizează turiştii să nu se apropie de animalele sălbatice Jandarmii montani din cadrul posturilor Cheia, Sinaia, Busteni, Azuga, Platoul Bucegi si Breaza desfasoara in acest weekend o campanie de prevenire impotriva animalelor salbatice agresive, avand in vedere desele semnalari ale prezentei acestora pe traseele turistice si in zonele de deal sau de munte locuite de oameni, informeaza Jandarmeria, sambata, intr-un comunicat de presa.



Scopul acestor actiuni este acela de a informa si constientiza cetatenii cu privire la pericolul la care se expun apropiindu-se de animalele salbatice - in special de ursi, fie in incercarea de a le alunga,…

Sursa articol: agerpres.ro

