- Meciul de fotnal Poli Iasi-Dinamo Bucuresti a fost unul tensionat. Mai multe mesaje scrise si afisate in timpul partidei de vineri, 21 septembrie, au fost interzise de observatorul meciului si Jandarmerie.

- Echipa spaniola de fotbal Real Madrid a inregistrat cel mai mic numar de suporteri la o partida de pe teren propriu, din ultimii noua ani, dupa plecarea atacantului portughez Cristiano Ronaldo la formatia italiana Juventus Torino. Duminica seara, la meciul castigat 2-0 in fata formatiei Getafe, primul…

- Jandarmeria Capitalei a identificat, in urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti de pe Arena Nationala, cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice, fiindu-le intocmite actele de sesizare in vederea cercetarii penale. "In urma partidei de fotbal dintre FCSB si FC Dinamo Bucuresti…

- Meciul de fotbal FCSB - Dinamo București se va disputa astazi, 29 iulie, incepand cu ora 21.00, pe stadionul ''Arena Naționala'', din Capitala. Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor.

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la meciul de fotbal FCSB - Dinamo Bucuresti, care se va disputa duminica, incepand cu ora 21,00, pe stadionul "Arena Nationala" din Capitala. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti…

- Partidul Democrat din Moldova a fost acceptat oficial in grupul social-democraților din cadrul Adunarii Parlamentare a OSCE. Anuntul a fost facut ieri de deputatul, Sergiu Sirbu, pe pagina sa de Facebook.