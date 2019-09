Stiri pe aceeasi tema

- JANDARMII VRANCENI AU DONAT CARȚI PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALA ,,ECATERINA TEODOROIU” MARAȘEȘTI ,,Carțile sunt prietenii cei mai liniștiți și constanți, consilierii cei mai accesibili și ințelepți și profesorii cu cea mai multa rabdare”, spunea profesorul Charles W. Eliot. Jandarmii vranceni au demarat,…

- Chiar daca nu strabatem o perioada cu incarcatura electorala, Organizatia de Femei Pro Romania Dambovita, coordonata de Cristina Sima, continua sa fie o prezenta activa in viata sociala a comunitatii. De aceasta data este vorba despre o donatie de carte – peste 300 de volume, pentru biblioteca Scolii…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea a prezentat in ședința Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Vrancea bilanțul misiunilor de asigurare a ordinii publice, executate de jandarmi in primul semestru din acest an. Astfel, jandarmii vranceni au executat un numar de 4.081 misiuni,…

- Asociația Naționala a Cadrelor Militare in Rezerva și in Retragere „slt. Ecaterina Teodoroiu“ va organiza, astazi (sambata), manifestari de comemorare a eroilor la Mausoleele Marașești și Maraști, la implinirea a 100 de ani de la moartea generalului erou Eremia Grigorescu. Acesta este autorul celebrei…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 4 infractiuni, au fost aplicate 47 de sanctiuni in cuantum de 14.000 de lei si au fost confiscați peste 25 de mc material lemnos, in valoare de peste 7.500 de lei. In perioada 4 – 10 iulie a.c., polițiștii de ordine publica…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 8 infractiuni, au fost aplicate 14 sanctiuni in cuantum de 12.000 de lei si au fost confiscați peste 45 de mc material lemnos, in valoare de peste 12.500 de…

- Trei minori din comuna Corbita sunt cercetati pentru furt calificat dupa ce au intrat prin efractie intr-o unitate scolara din localitate, de unde au furat laptopuri, calculatoare si baxuri de suc, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii din cadrul lucratorii Postului…