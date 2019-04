In perioada 25 – 28 aprilie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita si Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiesti vor asigura ordinea si siguranta publica in judetul Dambovita, urmand sa fie prezente in zonele unde se vor desfasura manifestari religioase prilejuite de Sfintele Sarbatori de Paste.