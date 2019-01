Stiri pe aceeasi tema

- Parfumuri ce purtau denumirile unor marci de renume au fost confiscate, miercuri, de jandarmii damboviteni in parcarea unui supermarket din municipiul Targoviste. Trei tineri cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani aveau asupra lor mai multe parfumuri cu numele unor marci consacrate.

- S-a intamplat duminica dimineața in Piața Auto din Arad, acolo unde un echipaj de jandarmi a prins un aradean care vindea haine și parfumuri inscripționate cu sigla unor marci cunoscute, lipsind elementul de siguranța pe care il au articolele originale. “Duminica, 23 decembrie, in jurul orei 10.00,…

- Doi indivizi care detineau fara drept obiecte pirotehnice au fost depistati de jandarmi in zona Pietei 1Mai din municipiul Targoviste. In urma verificarilor, asupra celor doi barbati au fost gasite 36 de pachete care contineau peste 2000 de petarde si 12 artificii. Persoanelor in cauza le-au fost intocmite…

- Cinci subofiteri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita au fost inaintati in gradul urmator incepand cu data de 1 decembrie a.c. Acestia au primit noile grade intr-un cadru festiv, luni, 3 decembrie, la sediul inspectoratului. Subofiterii avansati implinesc stagiul minim in grad anul…

- Jandarmii damboviteni vor asigura sambata, 10 noiembrie a.c., masurile de ordine si siguranta publica pe timpul desfasurarii la Sala Sporturilor din municipiul Targoviste a urmatoarelor partide: – CSM Targoviste – ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, meci de baschet feminin, etapa a Vl-a in cadrul LNB, sambata,…

- Jandarmii de la IJJ Dambovita au castigat competitia „Cupa Mihai Viteazul”, editia 2018, la fotbal. Competitia a fost organizata in perioada 8 mai – 26 octombrie, de catre COS Targoviste.