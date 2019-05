Jandarmii covăsneni au spus „DA” unui mediu mai curat! 20 de jandarmi covasneni au lasat deoparte tehnica din dotare, pe care o folosesc in misiunile de ordine publica, și s-au echipat cu manusi și saci pentru a aduna deșeuri in Rezervația Naturala Cheile Varghisului. Sub sloganul „Impreuna pentru un mediu mai curat!”, actiunea de ecologizare s-a desfașurat ieri impreuna cu angajații Agenției Naționale pentru […] Articolul Jandarmii covasneni au spus „DA” unui mediu mai curat! apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 418 imobile au fost vandute, in luna martie, in județul Covasna, conform statisticii Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Este vorba despre 137 de terenuri in extravilan, agricole, și 22 de terenuri in extravilan, neagricole, dar și despre 93 de terenuri in intravilan…

- Concursul judetean „Spark English Contest – Junior edition” a fost organizat, pentru a 2-a oara, de Clubul Spark English, vineri, 5 aprilie 2019. Acesta a fost dedicat elevilor claselor a-IV- a, a- V-a și a –VI- a. Competiția s-a desfasurat in 2 locatii in acelasi timp, și anume: Liceul Nagy Mozes din…

- #AGERPRES130/Eugen Simion: Agentia Nationala de Presa – cea mai veche si mai credibila dintre agentiile de presa AGERPRES este cea mai veche si mai credibila dintre agentiile de presa, afirma academicianul Eugen Simion in mesajul de felicitare transmis cu prilejul implinirii a 130 de ani de la infiintarea…

- Peste 3600 de elevi din județul Covasna au participat la simularea Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a. La simulare au participat, in premiera, și elevii claselor a VII-a. Potrivit rezultatelor date publicitatii de catre conducerea Inspectoratului Scolar Județean (ISJ) Covasna, la simularea naționala…

- Alergatorii secției de atletism din cadrul Școlii de Gimnastica „Botos Liviu” din Sf. Gheorghe au participat duminica, 17 martie a.c., la semimaratonul international de la Atena, care s-a desfașurat pe asfalt. In cadrul acestei prestigioase competiții la care au participat peste 22.000 de persoane…

- Un numar de 1552 cereri unice de plata pentru o suprafata de 3852,81 hectare au fost depuse pana la data de 11 martie, in cadrul Campaniei pentru anul 2019 la Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Covasna. Potrivit conducerii instituției, cererile se depun la centrele judetene APIA,…

- Palatul Copiilor Sf.Gheorghe și Clubul Copiilor Intorsura Buzaului au participat la Concursul Național de Schi dotat cu Trofeul Gutai, concurs inclus in CAEN 2019, care a fost organizat la Cavnic de Clubul Copiilor Sighetul Maramației, in perioada 24-26 februarie 2019. Rezultatele obținute de schiorii…

- Un curs de casier este programat sa se desfașoare in luna martie, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), cursul este planificat pentru un numar de 14 persoane.…