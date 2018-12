Jandarmii constanteni, prezenti la ceremoniile militare si religioase organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Pavel Filip a avut o discuție telefonica cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Pavel Filip l-a felicitat pe Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, marcata pe 1 decembrie, și a Centenarului Marii Uniri.

- Dupa cum va informam recent, administrația locala a definitivat programul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri, manifestari care se vor desfașura pe parcursul a trei zile. Primaria și Consiliul Local invita cetațenii municipiului Campina (și nu numai) sa participe la aceste evenimente "pentru…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la sedinta solemna de Guvern organizata la Alba Iulia, dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri."Este o onoare si o responsabilitate importanta sa fac parte din Guvernul Romaniei la momentul implinirii a 100 de ani…

- Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata prin doua concerte care vor fi organizate la Arad, unul de muzica populara și unul de muzica ușoara. Concertul de muzica populara va avea loc in 30 noiembrie, pe scena din fața Palatului Administrativ. In 1 Decembrie, este programat concertul de muzica ușoara…

- Cu ocazia recepției organizate de Consulatul General al Romaniei din Cernauți prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei, in data de 27 noiembrie 2018, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, institutie subordonata Ministerului Romanilor de Pretutindeni, va acorda…

- Jandarmii au surprins in Constanta, sase persoane care aveau asupra lor 13 treisprezece pliculete autosigilante transparente, din care sapte cu fragmente vegetale sub forma de muguri, cinci cu fragmente vegetale de culoare verde maronie, unul sub forma de pulbere de culoare roz, dar si 11 unsprezece…

- Duminica, 28 octombrie a.c., ora 12.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Constanta, a surprins in apropierea Pietei Gorbaciov, o persoana care doreau sa vanda personelor din zona, 37,5 kilograme de peste, caras fara documente de provenienta a marfii si nici autorizatie de comercializare.…

- O familie a fost evacuata astazi din imobilul de pe strada Grivitei din Constanta in care locuia. Femeia, care sustine ca are sapte copii este nemultumita de faptul ca autoritatile i au promis ca o vor ajuta sa obtina o locuinta in cartierul Henri Coanda, iar acum a fost lasata pe drumuri. Pentru a…