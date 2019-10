Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au fost chemati din nou, in noaptea de luni spre marti, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui care intrase in curtea unei femei din Baile Tusnad, populatia din zona fiind avertizata despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, femeia a sunat la 112 si a semnalat faptul ca in curtea sa se afla o ursoaica cu pui. La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de jandarmerie, insa animalele nu mai erau in curte. Echipajul de jandarmerie a ramas pentru o perioada…

- Jandarmii harghiteni au fost chemati din nou, in noaptea de luni spre marti, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui care intrase in curtea unei femei din Baile Tusnad, populatia din zona fiind avertizata despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).…

- Jandarmii harghiteni au fost chemati, duminica noaptea, sa alunge un urs care a intrat in gospodaria unei femei din satul Tarcesti, comuna Simonesti, si a provocat stricaciuni, informeaza Agerpres. Este a patra oara in trei zile cand jandarmii sunt chemați sa alunge urșii din gospodariile unor harghiteni.…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, sambata seara, pentru alungarea unui urs care a fost vazut in satul Sub Cetate, comuna Zetea, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj RO-ALERT.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, la fata locului a fost trimis…

- Jandarmii harghiteni au indepartat, in noaptea de luni spre marti, un urs care isi facuse aparitia in zona unui restaurant din statiunea Baile Tusnad, locuitorii din zona fiind avertizati de pericol printr-un mesaj Ro-Alert transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.…

- Animalul a fost vazut in apropierea containerului de gunoi din zona Garii si prezenta sa a fost anuntata la 112. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a trimis imediat un mesaj Ro-Alert persoanelor aflate in statiune, iar la fata locului a ajuns un echipaj de la Postul de…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…