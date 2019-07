Jandarmi gălăţeni, atacaţi cu toporul de un bărbat din Tecuci "In noaptea de 28 iulie, jandarmii tecuceni au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare pentru oprirea acțiunii agresive a unui tanar, asupra oamenilor legii. Jandarmii au fost direcționați la o adresa din municipiul Tecuci unde era semnalat un scandal intre membrii unei familii. La fața locului, jandarmii i-au identificat pe cei doi scandalagii, unchi și nepot, iar cel din urma, pe fondul unui exces de furie, a atacat cu un topor echipajul de jandarmerie, aceștia fiind nevoiți sa execute un foc de avertisment in plan vertical. Lovitura de topor a fost blocata cu brațul de catre unul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

