- Perchezitiile la casa barbatului din Caracal cercetat in cazul disparitiei fetei de 15 ani s-au incheiat, suspectul fiind dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in Slatina. La plecarea anchetatorilor, oamenii stransi in fata casei au creat o busculada in jurul masinilor,…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a venit cu noi detalii la Antena 3 despre cazul nepoatei sale ucise la Caracal. „Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om de parca…

- Sute de oameni s-au adunat, vineri seara, in fața casei criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca. Oamenii sunt revoltați și cer demisii.Unul dintre participanți a aruncat cu o piatra in jandarmii care se afla la fața locului, iar acesta a fost ridicat imediat de polițiști. Spiritele sunt incinse,…

- Oficialii DIICOT au anuntat vineri, 26 iulie, ca au declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt un dosar avand ca obiect disparitia Luizei Melencu, una dintre cele doua presupuse victime ale criminalului din Caracal.

- Revoltator! STS a refuzat sa comenteze situația, dupa ce a furnizat trei locații greșite in cazul criminalului din Caracal, precizand ca reprezentanții fac o analiza și vor transmite ulterior un punct de vedere oficial, anunța Realitatea Tv.Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian…

- Procesul in care se judeca ordonanta presedintiala emisa de procurorul general, de interzicere a parasirii tarii in cazul fetitei de 8 ani, adoptata de o familie de romani din SUA, a avut un nou termen marti, 9 iulie, la Tribunalul Olt.

- Dosarul care vizeaza adopția micuței Sorina de la Baia de Arama, constituit in urma cererii procurorului general Bogdan Licu de a emite o ordonanța președințiala, astfel incat fetița de 8 ani sa nu poata parari Romania, va fi stramutat la Tribunalul Olt. Solicitarea a fost facuta de familia Sacarin,…