"Ramas bun, copile drag! Ramas bun, iubito! Te rog sa ai tu grija și de mama!"

In bagaje și in suflet, cei 17 jandarmi romani care s-au imbarcat in zorii acestei zile in avionul militar cu destinația Afganistan au luat cu ei tot ce au avut mai special, sa le aline dorul și sa le dea putere in momentele grele, timp de șase luni cat vor fi departe de țara. Va dorim sa aveți misiune ușoara, dragi camarazi și sa reveniți cu bine acasa!", a fost mesajul transmis de Jandarmeria Romana.

