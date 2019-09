Jandarmeria Romana il muta pe unul dintre oamenii care a dirijat interventiile din 10 august la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Paraschiv, omul supranumit "dirijorul în alb" de la protestele din 10 august 2018, urmeaza sa fie mutat la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda. Decizia aparține actualei conduceri a Jandarmeriei Române, susține Digi 24.

- Catalin Paraschiv, omul supranumit „dirijorul in alb” de la protestele din 10 august anul trecut, va fi mutat la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda. Decizia aparține actualei conduceri a Jandarmeriei Romane, potrivit digi24O varianta serios luata in calcul este mutarea colonelului Catalin…

- Catalin Paraschiv, omul supranumit „dirijorul in alb” de la protestele din 10 august anul trecut, va fi mutat la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda. Decizia ar apartine actualei conduceri a Jandarmeriei Romane.

- Un barbat de 51 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce si-a dat foc pe o strada din municipiul Botosani, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul s-a stropit cu diluant pe haine,…

- Un barbat de 51 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce si-a dat foc pe o strada din municipiul Botosani, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul s-a stropit cu diluant pe…

- Primarul interimar al municipiului, Calin Bibart, a declarat, marti, ca primele 20 de camere de inregistrare audio-video au intrat in dotarea Politiei Locale si sunt folosite de cateva zile.Fiecare camera a costat 700 de lei, la care s-au adaugat costurile de realizare a sistemului informatic,…

- Un adolescent a fugit din unitatea medicala, in care a fost internat. Din fericire, oamenii legii au reuțit sa il gaseasca pe tanar, dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Acesta nu a fost victima unei agresiuni cat timp a hoinarit pe strazi. Polițiștii gorjeni, au identificat un minor, in varsta…

- Un jandarm a lovit, luni, un elev intr-un liceu din judetul Giurgiu, unde avea loc examenul de bacalaureat! Agentul si-a depus demisia miercuri dimineata. Jandarmeria Romana a anuntat ca a dispus un control in acest caz, a notat mediafax. „Astazi dimineata (miercuri -n.r.) ne-au fost aratate niste imagini…