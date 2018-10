Jandarmeria Franceză a făcut cinci percheziții în Târgu-Jiu

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și Jandarmeria Franceza au descins, miercuri, la locuințele unor persoane acuzate ca ar fi comis zeci de furturi din societați comerciale, in Franța. Acțiunea in forța s-a desfașurat in cinci județe: Gorj, Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin și Olt. Surse susțin ca anchetatorii au efectuat cinci din cele 11 percheziții in municipiul Targu-Jiu, in cartierul Meteor, insa au fost gasite doar doua dintre persoanele de etnie rroma cautate, celelalte fiind plecate in strainatate. ”Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și Jandarmeria… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

