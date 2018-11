Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele pompierilor SMURD prezente la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului au acordat, pana la aceasta ora, ingrijiri medicale pentru 63 de persoane, dintre care pentru trei a fost necesar sa fie transportate la spital, informeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Aproximativ…

- Sfințirea de duminica a Catedralei Mantuirii Neamului are loc pe raspunderea Patriarhiei, avand in vedere ca imobilul nu are autorizație de securitate la incendiu, aceasta putand fi obținuta doar in cazul cladirilor recepționate, a precizat Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU București-Ilfov.…

- Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului. „Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a confirmat, pentru Recorder, ca nu a dat aviz pentru sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, de duminica, 25 noiembrie, pentru ca nu exista un cadru legal in acest sens. „Este ilegala punerea in funcțiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la…

- Avand in vedere numarul mare de persoane estimate sa participe la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, aproximativ 30.000 de credincioși, Jandarmeria Capitalei va asigura ordinea si siguranta publica si va monitoriza buna desfasurare a ceremoniei religioase de duminica, 25 noiembrie. Pentru a realiza…

- Aproximativ 700 de autocare pline cu credinciosi vor ajunge in Bucuresti duminica, 25 noiembrie, pentru sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Drept urmare, Brigada Rutiera a Capitalei a decis sa restrictioneze circulatia pentru ca pelerinii sa poata ajunge la slujba de sfintire organizata la Catedrala…

