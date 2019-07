Trei barbati au fost depistati de catre jandarmi, duminica seara, in zona Pierre de Coubertin din Capitala, cu materiale pirotehnice asupra lor, acestia fiind condusi la Sectia 9, a informat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB).



Potrivit sursei citate, in jurul orei 19,30, jandarmii au depistat trei persoane de sex masculin care aveau asupra lor materiale pirotehnice, astfel: un barbat avand ascunse in lenjeria intima 5 petarde, 2 barbati avand asupra lor o punga de plastic in care se aflau 40 de petarde.



"Asupra unuia dintre cei doi au fost gasite…