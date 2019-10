Aproximativ 30 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, 4 fapte de natura penala au fost constatate si 10 suporteri au primit interdictia de a mai intra pe stadion la competitii sportive pe o perioada de 6 luni sau 1 an - au fost masurile luate de Jandarmeria Bucuresti, in urma partidei de fotbal FCSB - Dinamo, disputata sambata pe Arena Nationala.



Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bucuresti transmis duminica AGERPRES, in urma partidei de fotbal dintre FCSB si Dinamo Bucuresti, au fost luate urmatoarele masuri:



* au fost constatate si aplicate 29 de sanctiuni…