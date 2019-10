Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al unei firme de telecomunicatii, in varsta de 52 ani, a fost ranit, luni seara, pe raza municipiului Bistrita, dupa ce stalpul pe care se urcase a cedat, iar acesta a cazut de la inaltime, potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Din…

- Un turist ranit in Muntii Fagarasului a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean din Targu Mures, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David, relateaza Agerpres.Turistul este in stare grava, constient, cu rani la cap, bazin si picioare.Accidentatul din Muntii Fagarasului…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca tragerile planificate in poligonul din orașul Targu-Carbunești, județul Gorj, sunt sistate pana la finalizarea cercetarilor in cazul tanarului care a fost a fost impuscat in cap, luni, in timp ce se afla la o distanța de peste 2 kolometri, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Un copil in varsta de 13 ani, victima a unui accident rutier produs pe un drum judetean din Alba, a fost preluat luni de un elicopter SMURD pentru a fi transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Mures.