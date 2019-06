Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a fost lovit grav la cap cu un scaun, aruncat din tribuna, duminica, in timp ce se afla pe stadionul Cluj Arena pentru a asigura masurile de ordine la meciul ”U” Cluj – FC Hermannstadt Sibiu. Cel care a aruncat scaunul nu a fost identificat deocamdata. Purtatorul de cuvant al Gruparii de…

- BARAJ LIGA 1, U CLUJ - HERMANNSTADT // Partida din prima manșa a barajulul pentru Liga 1 dintre U Cluj și Hermannstadt, scor 0-2, a fost umbrita pe final de incidentele dintre forțele de ordine și suporterii gazdelor. In prelungirile meciului, la scorul de 0-2, un suporter al „șepcilor roșii" a patruns…

