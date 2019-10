Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați din Constanța au fost arestați pentru trafic de droguri, la locuințele lor fiind gasite sute de narcotice. Unul dintre ei este cercetat și pentru ca a obligat o fata de 16 ani sa se prostitueze și, nemulțumit de venituri și de refuzul acesteia, a batut-o pana a ajuns la spital, potrivit…

- Din cercetari a reiesit faptul ca, incepand cu noiembrie 2018, 2 barbati, in varsta de 37, respectiv 34 de ani, ar fi recrutat si ar fi exploatat, in vederea practicarii prostitutiei, pe teritoriul Belgiei, o minora, in varsta de 16 ani. La revenirea minorei in tara, in luna august 2019, in urma cercetarilor…

- La data de 29.08.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatei R.L., in varsta de 53 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori.In fapt…

- Principalul suspect in cazul uciderii celor doua fete din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de viol si trafic de minori. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul Alexandrei, fata disparuta la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa, a fost dus, sambata, la…