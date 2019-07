Un jandarm sucevean a ajuns la spital, dupa ce a fost atacat de un urs in zona Brosteni, pe fondul de vanatoare Chiril, administrat de Directia Silvica Suceava, a declarat presei duminica seful Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel. Potrivit sursei citate, unul dintre jandarmii aflati in echipaj de patrulare in zona respectiva a fost ranit la o mana si un picior, iar celalalt a impuscat animalul.

Seful Garzii Forestiere Suceava a precizat ca ursul l-a ranit pe jandarm la circa 200 de metri de o casa, al carei proprietar ar fi semnalat anterior, de mai multe ori, prezenta ursului…