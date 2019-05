Membrii trupei britanice Jamiroquai, artizani ai renasterii muzicii funk in anii 90 si o legenda a generatiei lor, vor fi cap de afis al festivalului BIME Live, care se va desfasura in perioada 1 si 2 noiembrie la Bilbao Exhibition Centre (BEC), potrivit EFE. Organizatorii festivalului au anuntat joi intr-un comunicat ca recitalul trupei britanice, in frunte cu carismaticul solist Jay Kay, va concerta la Bilbao alaturi de alte nume sonore ca Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy si Do Nothing. Jamiroquai, dupa o absenta de 14 ani din Tara Bascilor si cu peste 27 de milioane de discuri vandute…