- Maestrul bucatar Jamie Oliver a cerut autoritatilor britanice sa adopte o legislatie care sa interzica vanzarile de bauturi energizante pentru copii, dupa ce supermarketurile din Marea Britanie au introdus propriile limite de varsta in ceea ce priveste comercializarea de produse cu cafeina si cu…

- Uniunea Europeana a convenit luni sa ofere Marii Britanii o perioada de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, în cursul careia va fi mentinut status quo-ul apartenentei la UE, dar în care Marea Britanie nu va avea drept de vot, au anuntat surse oficiale, relateaza AFP si Reuters. Cei 27 de…

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Guvernul si opozitia din Venezuela se vor intalni din nou, pe 28 si 29 ianuarie, in Republica Dominicana, a informat joi presedintele dominican, Danilo Medina, care a apreciat ca dialogul "este cea mai buna solutie pentru Venezuela si poporul sau", transmite EFE. La Davos, unde participa la Forumul…

- Jamie Oliver va inchide 12 din cele 37 de restaurante pe care le are in Marea Britanie. Ceea ce nu e de bun augur… Zvonurile privind inchiderea localurilor au aparut incepand de saptamana trecuta insa nimeni din interiorul companiei nu a vrut sa confirme. Totusi, astazi a fost facut anuntul iar motivatia…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Guvernul britanic va crea o noua unitate pentru a combate ''stirile false'' (''fake news'') si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si AFP.…

- Jamie Oliver, celebrul chef britanic, se implica intr-o noua campanie de educare a copiilor cu privire la alimentatia sanatoasa. El face presiuni ca vanzarea bauturilor energizante catre persoanele sub 16 ani sa fie interzisa prin lege.

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casa de copii de tip familial” si a standardelor minime de calitate. Actul normativ privind casele de copii de tip familial, aprobat in 2002 și revizuit in 2010, a fost depașit de…

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Peste 50 de milioane de copaci urmeaza sa fie plantati pentru a crea o noua padure in nordul Marii Britanii, a anuntat duminica premierul Theresa May, relateaza Xinhua. Padurea se va intinde pe aproape 200 de kilometri intre orasele portuare Liverpool si Hull, de-a lungul unui coridor…

- Postarea de pe Twitter a lui Donald Trump, prin care spunea ca are „un buton mai mare și mai puternic decat cel al lui Kim John-Un", i-a inspirat pe cei de la KFC. KFC Marea Britanie s-a folosit de „cearta pe butoane" ale celor doi lideri pentru a-i ironiza pe cei de la Mc Donald's, pe Twitter:…

- Marea speranța a protestatarilor - aceea de a-l convinge pe Tudose sa renunțe la modificarea legilor justiției - s-a naruit la intilnirea fața-n fața a unei delegații (din care a fost „interzis” Liiceanu!) din piața cu premierul. Acesta nu a promis nimic, iar protestele vor continua STOP DNA trage…

- Poluarea aerului cauzata de circulatia rutiera, mai degraba decât zgomotul din trafic, pare sa fie asociata cu un risc ridicat de nastere a unor copii cu greutate sub cea normala, conform unui studiu realizat în Marea Britanie, citat de Reuters. ''Se stie ca zgomotul este asociat…

- Cuantumul ajutorului banesc acordat familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar a fost majorat, noteaza NOI.md. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi o serie de modificari și completari ale Regulamentului-cadru cu privire la organizarea si functionarea Serviciului social de sprijin…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite care cerea anularea recunoasterii de catre presedintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto. Ceilalti membri ai ONU votasera in favoarea rezolutiei.…

- Anumite conturi de Twitter suspecte din Rusia au fost utilizate pentru a "extinde impactul și raul" a patru atacuri teroriste in 2017 din Marea Britanie, se arata intr-un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Cardiff.

- Supermarketurile și targurile se aglomereaza insa in aceasta perioada in cautarea cadoului ideal. In Reșița, unii incearca o caciula noua sau se gandesc la niște papuci de casa din piele imblaniți, vizitand standul din Centrul Civic, alții se uita la punga și aleg un magazin pe masura, oprindu-se…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- CADOURI…. In Parohia Giurcani, protopopiatul Huși, s-a derulat ieri proiectul filantropic „Cutia de pantofi cu cadouri de Craciun” pentru peste 100 de copii din satele comunei Gagești. Proiectul este rezultatul parteneriatului dintre Episcopia Hușilor și Parohia Ortodoxa romana „Sfanta Veronica” din…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- De Sfantul Nicolae, elevii scolii generale din satul Delesti au primit un dar neasteptat. Dupa ani de zile de investitii si incertitudini, primaria Delesti, alaturi de conducerea scolii comunale si de Consiliul Judetean, a inaugurat noul sediu al scolii din localitate, o cladire pentru care Guvernul…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters. 'Din…

- Potrivit unui studiu efectuat de Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false. Potrivit Daily Mail, mai bine de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 și 15 ani din Marea Britanie folosesc rețelele…

- Guvernul britanic a anuntat luni suspendarea unui program de ajutor destinat unei forte de politie intr-o zona rebela din Siria, in urma informatiilor privind deturnari de fonduri si finantarea unor grupuri extremiste, relateaza AFP. Cazul se refera la programul Access to Justice and Community Security…

- Daca Polonia si Ungaria au ales sa sfideze valo­rile europene pentru a ob­tine un statut aparte in Uniunea Eu­ro­peana, cu mai putin control din par­tea Comisiei Europene, Slovacia, sin­gura tara est-europeana care a adoptat euro, sfideaza regulile nescrise pentru a obtine un rol mai important in…

- Datorita retelelor de socializare putem trimite imagini in cateva secunde. Insa de multe ori nu suntem atenti si apucam sa partajam poze care nu ar trebui trimise. Asta a patit un cuplu american. Maison Vallance i-a trimis mamei lui o imagine cu un tricou pe care l-a uitat la ei acasa. In poza apare…

- Un grup de fosti beneficiari ai centrelor de plasament și elevi din Bihor au pus muraturi pentru copii si batrani in scop caritabil. Gest inedit facut de un grup de fosti beneficiari ai centrelor de plasamente ce apartin de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, alaturi…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a gresit distribuind pe Twitter inregistrari video antiislam care au fost initial postate de un lider al grupului de extrema-dreapta britanic Britain First, a deplans miercuri un purtator de cuvant al prim-ministrului britanic Theresa May, citat de Reuters…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Guvernul britanic a exclus posibilitatea de a acorda britanicilor o zi de vacanța cu ocazia casatoriei prințului Harry cu Meghan Markle in luna mai. Decizia este considerata o "decepție" de catre unii dintre angajații din Marea Britanie și "rezonabila" de catre alții, informeaza…

- Potrivit unui studiu Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false, transmite Gandul . Mai mult de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 si 15 ani din Marea Britanie folosesc Facebook si Twitter pentru a…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a publicat pe Twitter o imagine cu cel mai nou membru al familiei sale... care este un cațeluș. In fotografia care insoțește textul poate fi vazut Sadiq Khan care sta pe jos, imbracat in haine lejere, și ține in brațe un pui de caine.Luna Khan se…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…

- Proiectul in valoare de 200 de milioane de lire sterline a fost aprobat de Guvern in 2015 iar nava urmeaza sa intre in serviciul British Antarctic Survey in anul 2019. Potrivit presei din Regat, ceea ce se dorea a fi cel mai mare proiect de construcții navale din Marea Britanie, o investiție…

- Conform unui mesaj postat pe contul sau de Twitter, Lloyd Blankfein a sugerat ca, fiind atat de multe implicatii in procesul de Brexit, este necesar ca Marea Britanie sa se asigure ca inca exista un consens in randul populatiei si formatiunilor politice: Here in UK, lots of hand-wringing from…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Sotia lui Corry Evans, fotbalist in nationala Irlandei de Nord, a lansat un atac cu tenta rasista la adresa romanilor, dupa ce Ovidiu Hategan a dictat eronat un penalty in meciul Irlanda de Nord - Elvetia, din barajul pentru CM 2018. Corry Evans a fost sanctionat pentru hent in…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamâna viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe viitor. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Guvernul britanic a transmis astazi noi detalii legate de obtinerea statutului de rezident post-Brexit de catre cetatenii europeni care vor sa ramana in Marea Britanie. Noile documente au incercat sa reasigure europenii care traiesc in Marea Britanie ca vor beneficia de asistenta si de sprijin…

- Guvernul de la Londra a anuntat miercuri ca negocierile cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) vor fi reluate la 9 noiembrie, nu la 8 noiembrie asa cum declarase initial...